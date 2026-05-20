Où es-tu petit crabe ?

Les joies de la plage avec Petit Ours Brun Un nouveau titre ludique qui invite les tout-petits à découvrir la mer et ses trésors. Avec ses volets tout doux à soulever, ce livre cache-cache prépare en douceur l'arrivée des vacances et stimule la curiosité des enfants. Un livre pensé pour les petites mains Fabriqué avec soin, il propose des pages épaisses aux découpes arrondies et de la feutrine colorée, parfaite pour être manipulée sans être arrachée. Un objet de qualité qui allie jeu et apprentissage. Une collection qui séduit les familles Une collection tendre et ludique, pour un moment de partage un moment en famille. Un album joyeux et interactif, idéal pour partager un moment complice avant les vacances.