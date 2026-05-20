Ma folie la plus douce

A Ashbourne, vous êtes du clan Monroe ou du clan Cosgrove... Hamilton Monroe n'a plus rien. Accusé à tort, il a perdu son empire, son nom et sa réputation. Désormais, une seule obsession le tient debout : faire tomber ceux qui l'ont trahi. Et il en est certain, les Cosgrove sont responsables. Violette Cosgrove pensait pouvoir échapper aux luttes de pouvoir de sa famille. Indépendante et passionnée de livres, elle s'est construit une vie loin des projecteurs et des scandales... jusqu'au jour où ses fiançailles sont décidées sans elle. Et s'opposer à ses parents, signifie trahir son nom. Alors, elle doit miser sur l'homme qui pourrait tout autant la sauver... que la briser. Violette pourrait être la clé de la vengeance d'Hamilton. Et Hamilton, le seul moyen pour elle de reprendre le contrôle. Mais à Ashbourne, aimer son ennemi a un prix.