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#Roman francophone

Le petit vieux qui a fait le tour du monde (3 fois)

Léonie Bloom

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Les rencontres les plus belles sont les plus inattendues. Quand Zoé, dix-sept ans, atterrit à contrecoeur dans la petite ville de Saint-Renan, au bout du Finistère, elle est persuadée que sa vie vient de s'arrêter. S'en échapper est alors son unique obsession. Elle rêve d'Amérique, de grands espaces et d'aventures... Mais rien ne la prépare à sa rencontre avec Pierre, son voisin de quatre-vingt-onze ans, ancien marin au caractère bien trempé. Entre répliques corrosives, souvenirs d'escales lointaines et leçons de vie déroutantes, Pierre entraîne Zoé dans un palpitant voyage à travers le temps et les émotions pour une aventure hors du commun.

Par Léonie Bloom
Chez HarperCollins France

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Auteur

Léonie Bloom

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

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Le petit vieux qui a fait le tour du monde (3 fois)

Léonie Bloom

Paru le 20/05/2026

430 pages

HarperCollins France

9,20 €

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