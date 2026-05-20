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Le Voyage de mille lieues

Léonie Bloom

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Deux femmes. Deux époques. Une traversée pour devenir soi-même. Paris, de nos jours. A vingt-six ans, Colombe a l'impression d'avoir raté sa vie. Fleuriste accablée par un manque de confiance chronique, elle étouffe dans un quotidien qui ne lui ressemble pas. Lorsqu'elle perd son emploi, l'urgence de fuir devient vitale, et elle rejoint la terre brute du cap Sizun, en Bretagne. Là-bas, à la " ferme des Rêveurs ", elle espère trouver un nouveau sens à son existence, loin des attentes maternelles et des jugements de la société. Un siècle plus tôt, sur cette même côte bretonne, une autre vie se joue. Yvonne, sardinière au caractère bien trempé, use sa santé dans les usines de poisson pour un salaire de misère. Femme de convictions, elle s'engage corps et âme dans les grèves historiques des Penn Sardin, prête à tout pour offrir un avenir meilleur à sa fille. De la lutte ouvrière des Années folles à la résistance de 1940, une lignée de femmes indomptables se dessine en filigrane du parcours de Colombe. Porté par une écriture lumineuse et profondément humaine, Le Voyage de mille lieues mêle avec justesse quête de soi et saga familiale historique.

Par Léonie Bloom
Chez HarperCollins France

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Auteur

Léonie Bloom

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

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Le Voyage de mille lieues

Léonie Bloom

Paru le 20/05/2026

574 pages

HarperCollins France

20,90 €

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