" Nedlagd by " (littéralement " Village Fermé " de Folke Fridell, publié en 1951 dépeint la Suède des années 1950 en pleine mutation sociale et économique. L'histoire se déroule dans un village suédois en déclin, où les usines ferment et les habitants sont contraints de partir vers les villes pour survivre. Göran Olson, personnage central, observe avec amertume et impuissance la disparition de sa communauté, autrefois prospère. Le roman explore la solitude, la résilience et la perte d'identité collective face aux bouleversements économiques et sociaux et interroge le prix du progrès et la responsabilité de l'Etat face aux promesses non tenues de développement et de bien-être pour tous. A travers son personnage, Fridell donne une voix aux " oubliés " de la croissance, ceux qui restent et tentent de préserver leur dignité dans un monde qui les ignore. L'auteur évite le pathos, privilégiant une écriture épurée et des dialogues authentiques qui rendent hommage à la langue et à la culture populaires suédoises. Le lecteur est plongé dans l'atmos-phère mélancolique des paysages suédois, où la nature devient le dernier refuge des personnages. L'auteur aborde la solitude, la perte des repères, la nostalgie, mais aussi la capacité des individus à se reconstruire malgré l'adversité. Fridell, lui-même issu du milieu ouvrier, écrit avec une connaissance intime de ses personnages et de leurs luttes, ce qui confère au roman une authenticité rare. Le livre peut se lire comme un roman social, une élégie rurale ou une méditation sur le temps qui passe. Village fermé est une oeuvre toujours moderne. Les questions soulevées par Fridell résonnent avec les débats actuels sur la désindustrialisation, les inégalités territoriales et la crise des identités locales. Bien plus qu'un simple roman : c'est un miroir tendu vers une époque charnière, où l'espoir et le désespoir se côtoient. Qui nous rappelle au travers une prose sobre et des personnages inoubliables, que derrière chaque statistique économique, il y a des vies, des rêves et des combats. L'auteur : Folke Fridell (1904-1985) est un écrivain suédois majeur du XXe siècle, issu du mouvement prolétarien. Ancien ouvrier textile, il a marqué la littérature scandinave par ses récits ancrés dans la vie des classes populaires, souvent teintés de critique sociale et de réalisme poignant