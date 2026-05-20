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Avec un fac-simile, un marque-page et une planche de stickers

Alex Alice

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1880, la conquête de l'espace bat son plein : au-delà de Mars, les puissances européennes rivalisent pour le contrôle du Ring, la ceinture d'astéroïdes. Mais les vaisseaux qui s'y risquent s'évanouissent sans laisser de traces... La jeune Benesh, à la recherche du meurtrier de son frère, s'engage à bord d'un paquebot interplanétaire à destination de Jupiter. Alors qu'elle s'apprête à assouvir sa vengeance, des pirates abordent le navire. La rencontre est explosive. Benesh rejoindra-t-elle le capitaine Lohengrin et l'équipage du Cygne Noir dans sa quête d'une relique extra-terrestre aux pouvoirs étranges ? Après le succès du Château des étoiles, Alex Alice explore de nouveaux territoires et inaugure un chapitre majeur de son oeuvre avec Les Chants du Cygne Noir, une nouvelle série de manga ambitieuse et spectaculaire. - Bonus : - une planche de stickers - un ex libris "fac similé" d'une case - un marque page

Par Alex Alice
Chez Rue de Sèvres

| 1 Partages

Auteur

Alex Alice

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Global Manga/type mixte

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Avec un fac-simile, un marque-page et une planche de stickers

Alex Alice

Paru le 20/05/2026

216 pages

Rue de Sèvres

17,90 €

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Scannez le code barre 9782810210879
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