Causses & Cevennes

Causses & Cévennes – 20 belles balades au coeur d'un territoire classé à l'UNESCO Pays de lumière et de pierre, les Causses et Cévennes racontent depuis des millénaires l'histoire d'un dialogue unique entre l'homme et la nature. Inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO pour leurs paysages façonnés par l'agropastoralisme, ces hauts plateaux et vallées profondes sont un condensé de beauté brute, de traditions vivantes et de biodiversité exceptionnelle. Ce guide Belles Balades vous invite à explorer ce territoire à travers 20 itinéraires soigneusement choisis, entre dolines et drailles, chaos de pierre et forêts de châtaigniers, gorges vertigineuses et plateaux battus par le vent. Du mont Lozère au cirque de Navacelles, de la corniche des Cévennes aux vastes étendues du Larzac, chaque randonnée offre un spectacle nouveau : le vol des vautours au-dessus du Tarn, la silhouette d'un berger sur l'horizon, la douceur d'un soir d'été au milieu des genévriers. Les rubriques " Face à face " et " Plein champ " vous plongent dans la vie des espèces emblématiques – mouflons, circaètes, salamandres ou cardabelles – et dans la lecture des paysages. Le carnet naturaliste vous aide à reconnaître faune, flore et traces d'activités humaines qui font toute la richesse de cette région. Grâce à l'application mobile Belles Balades, le guide prend vie : survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, laissez-vous géolocaliser sur les sentiers, même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Entre ciel et terre, pierre et vent, les Causses et Cévennes sont bien plus qu'un décor : un monde à part, vivant et vibrant, où chaque pas raconte une histoire. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.