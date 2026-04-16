Corse – Belles Balades Entre mer et montagne, la Corse concentre à elle seule une richesse naturelle et humaine sans égale. Des aiguilles de Bavella aux criques secrètes du Cap, des forêts de chênes verts du Niolu aux étangs miroitants de Biguglia, chaque sentier raconte une île à la fois farouche et accueillante, sauvage et raffinée, où chaque pas devient une découverte. Ce guide vous invite à franchir les deux pas essentiels chers à tout amoureux de la Nature : l'émerveillement et la connaissance. Plus de 40 balades commentées et illustrées, accessibles à tous, vous mènent au coeur d'une nature préservée : falaises sculptées par le vent, pozzines d'altitude, dunes de genévriers, forêts de pins laricio et maquis en fleurs. Chaque itinéraire est enrichi d'observations naturalistes, de rubriques " Face à face " pour apprendre à reconnaître les espèces emblématiques (milan royal, tortue d'Hermann, balbuzard pêcheur, cistude d'Europe...), et de pages " Plein champ " pour comprendre les paysages traversés. Grâce à l'application mobile Belles Balades, survolez chaque parcours en 3D, écoutez le chant des oiseaux, géolocalisez-vous sur le terrain, et laissez la nature vous guider. Conçu avec les meilleurs naturalistes corses, ce livre est à la fois une invitation au voyage et une déclaration d'amour à l'île. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Un outil précieux pour le randonneur curieux comme pour le rêveur immobile — car ici, la beauté est partout, et le respect commence par un regard émerveillé.