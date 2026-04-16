Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Loire Anjou Touraine

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Val de Loire – Loire-Anjou-Touraine : 20 belles balades entre fleuve et patrimoine Entre Tours, Saumur et Chinon, le Val de Loire dévoile ici ses plus beaux visages : coteaux baignés de lumière, villages troglodytiques, forêts profondes, prairies humides et châteaux majestueux. Dans ce territoire classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO, la nature et l'homme dialoguent depuis des siècles, sculptant l'un des paysages les plus harmonieux de France. Ce guide Belles Balades invite à explorer le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine à travers 20 itinéraires soigneusement sélectionnés : des berges de la Loire aux coteaux de tuffeau, des vignobles de Bourgueil aux vallées de l'Indre et de la Vienne, des bois de Fontevraud aux marais de l'Authion. Chaque balade est une immersion dans un décor vivant : envol des hérons, chatoiement des fritillaires pintades, reflets sur l'eau, senteur des vergers et murmure du vent dans les peupliers. Les rubriques " Face à face " et " Plein champ " permettent de découvrir la faune et la flore locales – castors, balbuzards pêcheurs, chauves-souris, orchidées... – et d'en comprendre les équilibres. Le carnet du naturaliste dévoile les secrets des paysages ligériens, entre bocage, forêt et marais, tandis que les cartes détaillées, photographies et planches illustrées font de chaque sortie une expérience à la fois instructive et poétique. Grâce à l'application mobile Belles Balades, survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, géolocalisez-vous, explorez même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Entre nature, culture et patrimoine, la Loire offre un voyage hors du temps. Marchez au rythme du fleuve, laissez-vous porter par la lumière changeante, et redécouvrez les " jardins de la France " à travers un regard curieux et émerveillé. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

Par Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage
Chez Dakota Editions

|

Auteur

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Editeur

Dakota Editions

Genre

Pays de Loire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Loire Anjou Touraine par Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Commenter ce livre

 

Loire Anjou Touraine

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Paru le 16/04/2026

128 pages

Dakota Editions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782846406437
9782846406437
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.