Val de Loire – Loire-Anjou-Touraine : 20 belles balades entre fleuve et patrimoine Entre Tours, Saumur et Chinon, le Val de Loire dévoile ici ses plus beaux visages : coteaux baignés de lumière, villages troglodytiques, forêts profondes, prairies humides et châteaux majestueux. Dans ce territoire classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO, la nature et l'homme dialoguent depuis des siècles, sculptant l'un des paysages les plus harmonieux de France. Ce guide Belles Balades invite à explorer le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine à travers 20 itinéraires soigneusement sélectionnés : des berges de la Loire aux coteaux de tuffeau, des vignobles de Bourgueil aux vallées de l'Indre et de la Vienne, des bois de Fontevraud aux marais de l'Authion. Chaque balade est une immersion dans un décor vivant : envol des hérons, chatoiement des fritillaires pintades, reflets sur l'eau, senteur des vergers et murmure du vent dans les peupliers. Les rubriques " Face à face " et " Plein champ " permettent de découvrir la faune et la flore locales – castors, balbuzards pêcheurs, chauves-souris, orchidées... – et d'en comprendre les équilibres. Le carnet du naturaliste dévoile les secrets des paysages ligériens, entre bocage, forêt et marais, tandis que les cartes détaillées, photographies et planches illustrées font de chaque sortie une expérience à la fois instructive et poétique. Grâce à l'application mobile Belles Balades, survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, géolocalisez-vous, explorez même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Entre nature, culture et patrimoine, la Loire offre un voyage hors du temps. Marchez au rythme du fleuve, laissez-vous porter par la lumière changeante, et redécouvrez les " jardins de la France " à travers un regard curieux et émerveillé. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.