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Blois-Chambord

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

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Val de Loire – Blois-Chambord : 20 belles balades entre Loire et forêts royales Au coeur du Val de Loire, classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO, le territoire de Blois-Chambord réunit tout ce qui fait la magie ligérienne : la lumière sur le fleuve, la majesté des châteaux, la quiétude des forêts et la richesse d'une faune omniprésente. Ici, l'eau, la pierre et le vent s'unissent pour dessiner des paysages d'une beauté intemporelle. Ce guide Belles Balades propose 20 itinéraires à pied, à vélo ou à cheval, soigneusement sélectionnés pour vous faire découvrir les multiples visages de la région. Des bords de Loire aux sous-bois de Sologne, des prairies inondables de Suèvres aux vallées de la Cisse, des allées de Chambord aux vignobles de Cour-Cheverny, chaque promenade est une immersion dans la nature, entre patrimoine et biodiversité. Les rubriques " Face à face " et " Plein champ " dévoilent les secrets des espèces emblématiques : hérons cendrés, balbuzards pêcheurs, cerfs, salamandres ou lucanes cerf-volant. Les cartes précises, les photographies inspirantes et le carnet naturaliste illustré accompagnent chaque itinéraire pour observer, comprendre et s'émerveiller. Grâce à l'application mobile Belles Balades, survolez les parcours en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, laissez-vous géolocaliser et explorez même sans connexion. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. De la forêt de Boulogne aux rives du Beuvron, du domaine de Chambord aux ruelles de Blois, ce livre invite à flâner, à respirer et à renouer avec la nature au fil de l'eau. Car ici, derrière chaque bosquet, sous chaque vol d'oiseau, le Val de Loire se révèle dans toute sa splendeur : royal, vivant et sauvage. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

Par Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage
Chez Dakota Editions

|

Auteur

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Editeur

Dakota Editions

Genre

Pays de Loire

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Blois-Chambord

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Paru le 16/04/2026

128 pages

Dakota Editions

18,90 €

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