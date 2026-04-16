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Vercors

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

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Vercors — Terre de nature et d'émotions Entre Drôme et Isère, le massif du Vercors se dresse comme une forteresse de calcaire, à la fois refuge sauvage et royaume des grands espaces. Ici, la nature a gardé toute sa puissance : forêts profondes, falaises vertigineuses, plateaux d'altitude et prairies alpines où s'ébattent marmottes et chamois. Mais le Vercors, c'est aussi un territoire d'histoires : celles des hommes, des bergers, des résistants, des artisans et des naturalistes qui ont su vivre en harmonie avec un environnement aussi rude qu'exigeant. Ce guide Belles Balades vous invite à explorer ce massif exceptionnel à travers 22 itinéraires soigneusement sélectionnés, accessibles à tous, où chaque pas devient une découverte. Du Désert Jean-Jacques Rousseau aux Hauts-Plateaux du Grand Veymont, des gorges de la Bourne au cirque d'Archiane, chaque balade révèle un visage différent du Vercors : un alpage suspendu, une forêt de hêtres et de sapins, un vallon secret ou un panorama saisissant sur les Alpes. A chaque page, les cartes détaillées, les photos inspirantes et les conseils d'observation vous accompagnent dans vos explorations. La rubrique Face à face vous plonge au coeur de la faune locale — aigle royal, marmotte, bouquetin ou vautour fauve — tandis que Plein champ éclaire la lecture des paysages : géologie spectaculaire, flore rare, savoir-faire pastoraux... Chaque randonnée devient un petit morceau d'aventure naturaliste. Véritable passerelle entre livre et terrain, l'application Belles Balades (offerte avec le guide) prolonge l'expérience : Survolez les itinéraires en 3D, Ecoutez le chant des oiseaux en scannant leurs silhouettes, Laissez-vous géolocaliser pour ne jamais perdre le fil du chemin. A pied, à vélo ou en raquettes, le Vercors se parcourt à son rythme, les sens en éveil. On y marche dans les traces des résistants, on s'assoit face au mont Aiguille, on scrute les crêtes où plane le vautour, on respire l'odeur des pins et du foin coupé. Chaque balade est une rencontre : avec un territoire préservé, une biodiversité exceptionnelle et une histoire profondément humaine. Ce livre est bien plus qu'un guide : c'est une invitation à ressentir la nature. Pour ceux qui veulent découvrir le Vercors autrement — pas seulement comme un décor, mais comme un monde vivant, fragile et inspirant.

Par Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage
Chez Dakota Editions

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Auteur

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Editeur

Dakota Editions

Genre

Rhône-Alpes

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Vercors

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Paru le 16/04/2026

128 pages

Dakota Editions

18,90 €

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