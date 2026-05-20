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#Imaginaire

Thomas Sankara

Françoise-Marie Santucci, Pierre Lepidi, Pat Masioni

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Qui était vraiment Thomas Sankara ? Un visionnaire, un rêveur ? L'ancien président du Burkina Faso voulait transformer son pays, ancienne colonie française, en un état moderne, égalitaire, écologiste, féministe et farouchement indépendant. A-t-il eu raison trop tôt ? Lâchement assassiné à la fin des années 1980, il n'a cessé depuis, de fasciner une grande partie de la jeunesse mondiale. Celle qui a envie de rêver et de prendre son destin en main. Comme la jeune Léa qui va partir à la découverte de Thom'Sank' et entraîner avec elle sa famille, entre Paris et Ouagadougou.

Par Françoise-Marie Santucci, Pierre Lepidi, Pat Masioni
Chez Marabout

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Auteur

Françoise-Marie Santucci, Pierre Lepidi, Pat Masioni

Editeur

Marabout

Genre

Divers

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Thomas Sankara

Françoise-Marie Santucci, Pierre Lepidi, Pat Masioni

Paru le 20/05/2026

160 pages

Marabout

11,95 €

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