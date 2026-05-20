Billie l'abeille

Billie n'est pas une abeille comme les autres. Plus grande, plus audacieuse, dotée d'une voix qui ferait pâlir les oiseaux, elle vit dans un lagon du littoral pacifique, au coeur d'un écosystème fragile où cohabitent tortues, coyote, crotale et bien d'autres créatures. Quand sa reine lui confie un rôle inédit de sentinelle, Billie découvre un monde bien plus vaste que sa ruche. Elle se lie d'amitié avec Kay la coyote et Rayleen le crotale philosophe, apprend les règles parfois brutales de la nature, et doit faire face aux conséquences imprévisibles des interventions humaines dans le lagon. Entre prédateurs relâchés, tensions, disparitions et tempêtes, l'équilibre du vivant vacille. A la fois drôle, tendre et profondément écologique, ce roman graphique mêle aventure, humour et réflexion sur la solidarité, la responsabilité et la liberté d'être soi. Porté par le trait singulier de Mary Fleener, il célèbre la beauté sauvage du vivant et la force des liens qui unissent les espèces. Cette bande dessinée soutient l'association Pollinis, qui agit pour la protection des abeilles et des pollinisateurs sauvages. L'organisation oeuvre notamment pour la réduction des pesticides nocifs, la préservation de la biodiversité et la mise en place de politiques publiques favorables aux insectes pollinisateurs, essentiels à l'équilibre des écosystèmes et à notre alimentation.