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Mocktails

Alice Delvaille

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La tendance du mocktail (le cocktail sans alcool) s'est considérablement développée au cours des dernières années. De plus en plus de personnes se laissent séduire par cette nouvelle habitude de boire plus sobrement. Un ouvrage riche d'idées succulentes avec 60 classiques indispensables et qui répond à une tendance de fond. Une première partie évoquant le concept du mocktail, sa philosophie et son développement suivie de 60 recettes suffisamment diversifiées pour répondre aux envies et aux goûts de chacun.

Par Alice Delvaille
Chez Editions Artémis

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Auteur

Alice Delvaille

Editeur

Editions Artémis

Genre

Jus de fruits

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Mocktails

Alice Delvaille

Paru le 16/04/2026

144 pages

Editions Artémis

16,00 €

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Scannez le code barre 9782816025590
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