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Services RDS de Windows Server 2025

Armelin Asimane

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Ce livre est destiné à tout professionnel IT souhaitant mettre en place une infrastructure RDS (Remote Desktop Services) sur le système d'exploitation Windows Server 2025. L'auteur développe l'ensemble des éléments nécessaires à l'implémentation d'une infrastructure centralisée, basée sur des sessions ou des bureaux virtuels. D'ailleurs, pour approfondir ce sujet, l'auteur présente également la virtualisation de serveurs et d'applications. Les premiers chapitres rappellent au lecteur les principes de base du système d'exploitation Windows Server 2025 et de l'annuaire Active Directory. Les chapitres suivants présentent les services Bureau à distance et guident le lecteur dans l'apprentissage des technologies qui composent une infrastructure RDS, telles que les différents rôles de serveurs, les hôtes de sessions Bureau à distance, les hôtes de virtualisation Bureau à distance, la virtualisation de serveurs avec Hyper-V, ou encore la virtualisation d'applications avec App-V. Pour compléter vos acquis théoriques, de nombreux travaux pratiques viennent illustrer l'ouvrage afin de vous forger une première expérience significative et d'acquérir de véritables compétences techniques sur des mises en situations réelles. Le livre a été rédigé en français (il ne s'agit pas d'une traduction) par un consultant, certifié techniquement par Microsoft. Ainsi, les savoir-faire pédagogique et technique de l'auteur conduisent à une approche claire et visuelle, d'un très haut niveau technique.

Par Armelin Asimane
Chez Editions ENI

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Auteur

Armelin Asimane

Editeur

Editions ENI

Genre

Serveurs

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Services RDS de Windows Server 2025

Armelin Asimane

Paru le 12/05/2026

400 pages

Editions ENI

39,00 €

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Scannez le code barre 9782409054082
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