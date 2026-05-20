Des tableaux de bord pour décider et agir

Vous souhaitez exploiter pleinement le potentiel d'Excel pour analyser vos données et concevoir des tableaux de bord clairs et efficaces sans avoir recours à d'autres logiciels ? Ce livre vous guide pas à pas, de la préparation des données à la création d'indicateurs pertinents pour le pilotage de votre activité. Après une introduction aux notions clés et aux bonnes pratiques de fiabilité et de structuration des données, vous apprendrez à importer des informations depuis différentes sources (CSV, PDF, bases de données, Web...), à les nettoyer et à les transformer pour obtenir des jeux de données cohérents et exploitables. L'ouvrage présente les méthodes de travail essentielles avec Excel : utilisation des tableaux structurés, tris et filtres avancés, formules de synthèse, fonctions de recherche et calculs multicritères, jusqu'aux consolidations multi-feuilles pour agréger des volumes importants d'informations. Vous apprendrez ensuite à créer des graphiques dynamiques, à utiliser la mise en forme conditionnelle ainsi que les outils d'analyse et de simulation, tels que les tables de données, la valeur cible ou le solveur. Vous verrez la puissance des tableaux croisés dynamiques pour produire en quelques clics des synthèses complètes et des analyses interactives. Enfin, une introduction à Power Pivot vous apprendra à relier plusieurs tables et à concevoir des tableaux de bord d'un niveau professionnel. Clair et progressif, cet ouvrage s'adresse à toute personne qui souhaite utiliser Excel pour analyser, synthétiser ou présenter ses données en vue de faciliter la prise de décision.