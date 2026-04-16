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Trouver sa voie grâce à l'ikigaï

Philippe Chavanne

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· Un guide pratique pour découvrir votre ikigaï, votre mission de vie ou raison d'exister. · Une méthode japonaise reconnue, basée sur l'introspection et la connaissance de soi pour aligner vos plaisirs, vos talents, vos revenus et les besoins du monde. · Apprenez à concilier travail, bonheur et accomplissement personnel pour une vie plus équilibrée et épanouissante. · Des exercices pour mieux se connaître, identifier ses points forts et se fixer des objectifs atteignables. · Un guide accessible pour vivre pleinement l'instant présent, libéré du passé et du stress lié au futur. · Idéal pour ceux qui souhaitent donner plus de sens à leur vie, trouver leur motivation profonde et se lever chaque matin avec enthousiasme.

Par Philippe Chavanne
Chez Editions Artémis

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Auteur

Philippe Chavanne

Editeur

Editions Artémis

Genre

Connaissance de soi

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Trouver sa voie grâce à l'ikigaï

Philippe Chavanne

Paru le 16/04/2026

125 pages

Editions Artémis

9,90 €

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