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Hypersensibilité

Alice Delvaille

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Un guide complet pour comprendre ce qu'est l'hypersensibilité et apprendre à l'accepter. Des conseils pratiques pour vivre avec son hypersensibilité : gérer un cerveau en surchauffe, savoir se détendre, établir des limites claires et se protéger des surstimulations. Découvrir comment revendiquer et valoriser sa sensibilité pour la transformer en atout plutôt qu'en fardeau. Explorer le potentiel incroyable des hypersensibles en termes de créativité, imagination et intuition développée. Des suggestions d'activités adaptées : artistiques, manuelles et autres.

Par Alice Delvaille
Chez Editions Artémis

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Auteur

Alice Delvaille

Editeur

Editions Artémis

Genre

Connaissance de soi

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Hypersensibilité

Alice Delvaille

Paru le 16/04/2026

128 pages

Editions Artémis

9,90 €

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