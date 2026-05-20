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#Album jeunesse

Chaminou le gros matou

Louison Nielman, Alexandra Pichard

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"Chaminou est un gros matou. Qui aime attrapper ses poils tout doux ? C'est bébé, avec ses petits doigts ! Coucou, Chaminou ! Bébé veut jouer avec toi ! " Voici une toute première histoire à lire à bébé dès la naissance, pour partager un moment complice avec lui et l'éveiller à la lecture. Une histoire à lire à voix haute pour éveiller bébé Pour bébé, regarder un livre avec son parent est un moment de plaisir. Et cela dès ses premières semaines de vie. Il entend la voix de son parent, se tient collé tout contre lui... Cette expérience sensorielle participe à son bon développement et crée du lien d'attachement. Dans l'album "Chaminou le gros matou" , bébé suit les aventures d'un chat farceur qui adore jouer à cache-cache. Un album pour rêver, jouer, manipuler Une histoire tendre, un texte rythmé, associant répétitions et surprises sonores, des images douces et contrastées, et enfin un grand format pour s'adapter aux capacités visuelles de bébé : voilà les ingrédients de cet album qui répondra aux besoins de proximité et d'éveil des tout-petits et ravira parent et enfant !

Par Louison Nielman, Alexandra Pichard
Chez Editions Milan

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Auteur

Louison Nielman, Alexandra Pichard

Editeur

Editions Milan

Genre

Tout-carton

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Chaminou le gros matou

Louison Nielman, Alexandra Pichard

Paru le 20/05/2026

12 pages

Editions Milan

9,90 €

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Scannez le code barre 9782408056711
9782408056711
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