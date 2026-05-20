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Opaline

Lorenzo Palloni, Giusy Gallizia

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Opaline est une série d'aventure fantastique et onirique, qui interroge les liens invisibles entre domination, culpabilité et désir de liberté. Dans un monde ancien, remodelé par la magie de la sorcière de Sombresort, chaque être humain est lié à une forme animale. Mais ces liens sont teintés de déséquilibre : les formes possèdent des familiers humains, inscrivant la soumission au coeur de l'ordre social. Lunepâle, une jeune fille asservie, est liée à Brisemont, une forme animale héritière d'un système mis en place depuis des générations. Tiraillé, Brisemont estime cet ordre injuste, mais ne peut l'exprimer sans risquer d'être accusé de trahison.A travers l'histoire de Lunepâle, le récit explore l'éveil d'une conscience : celle qui comprend que la liberté ne s'accorde pas, mais qu'elle se transmet et commence parfois par une opposition collective silencieuse.

Par Lorenzo Palloni, Giusy Gallizia
Chez Editions Oxymore

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Auteur

Lorenzo Palloni, Giusy Gallizia

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Fantastique

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Opaline

Lorenzo Palloni, Giusy Gallizia

Paru le 20/05/2026

64 pages

Editions Oxymore

16,50 €

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Scannez le code barre 9782385611538
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