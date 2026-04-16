Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

L'abject sublime dans la transcréation au Canada

Marie Pascal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
S'il va de soi que les oeuvres d'art peuvent déranger, comment expliquer que nous recherchions parfois, de notre plein gré, des récits susceptibles de nous attrister, de nous indigner, ou même de nous horrifier ? Ce livre formule l'hypothèse selon laquelle la littérature et le cinéma servent ainsi à nous sensibiliser à des émotions qui, quoiqu'inconfortables, nous font sentir vivants. C'est aussi ce mélange d'abjection et de sublime, dans la trentaine d'oeuvres canadiennes à l'étude, qui fait perdurer l'intensité de l'intrigue au sein de notre mémoire. Si notre premier réflexe est souvent d'occulter ces émotions, peut-être est-ce justement parce que ces livres et ces films nous poussent à renouer avec notre corps et nos intuitions : ils nous appâtent avec leurs histoires curieuses pour mieux nous secouer, nous sortir de l'apathie qui nous englue. Ils recentrent ainsi, à la manière forte, notre attention et notre imagination autour d'injustices et d'événements qui, autrement, tendent à nous dépasser.

Par Marie Pascal
Chez PU Montréal

|

Auteur

Marie Pascal

Editeur

PU Montréal

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'abject sublime dans la transcréation au Canada par Marie Pascal

Commenter ce livre

 

L'abject sublime dans la transcréation au Canada

Marie Pascal

Paru le 07/05/2026

PU Montréal

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782760654594
9782760654594
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.