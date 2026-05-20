Medalist Tome 13

Bien qu'Inori et Hikaru concourent dans deux catégories différentes, le championnat du Japon junior leur offre aujourd'hui une occasion unique de s'affronter. Vaincue par sa rivale l'année dernière lors de l'édition novice, Inori est bien décidée à prendre sa revanche. Mais son moral vacille quand Iruka, son amie plus expérimentée, est contrainte de déclarer forfait après s'être gravement blessée... Malgré le choc, Inori n'a pas le choix : elle doit mettre ses émotions de côté et s'élancer sur la glace !