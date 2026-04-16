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Les artisans de l'interculturel

Ariane Le Moing

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Issu d'une enquête ethnographique approfondie, Les Artisans de l'interculturel examine les pratiques et les conceptions de l'interculturel au sein des organismes communautaires de Montréal. L'autrice s'attache à comprendre comment ces acteurs interprètent, adaptent ou mettent en oeuvre les principes de l'interculturalisme dans leur action quotidienne. Le livre met en évidence la variété des approches : certaines privilégient le dialogue et la coopération entre groupes culturels, d'autres s'ancrent dans des démarches plus revendicatives selon le contexte. Dans ces études de cas, Ariane Le Moing décrit la réalité concrète des milieux communautaires, leurs initiatives, leurs contraintes et leurs marges de manoeuvre. L'ouvrage offre ainsi une lecture claire et documentée des tensions entre politiques publiques, cadres institutionnels et pratiques de terrain. Sans se livrer à un plaidoyer, il rend compte du fonctionnement réel de l'interculturel dans la métropole montréalaise.

Par Ariane Le Moing
Chez PU Montréal

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Auteur

Ariane Le Moing

Editeur

PU Montréal

Genre

sociologie des organisations

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Les artisans de l'interculturel

Ariane Le Moing

Paru le 07/05/2026

PU Montréal

24,00 €

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Scannez le code barre 9782760652323
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