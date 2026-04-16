Issu d'une enquête ethnographique approfondie, Les Artisans de l'interculturel examine les pratiques et les conceptions de l'interculturel au sein des organismes communautaires de Montréal. L'autrice s'attache à comprendre comment ces acteurs interprètent, adaptent ou mettent en oeuvre les principes de l'interculturalisme dans leur action quotidienne. Le livre met en évidence la variété des approches : certaines privilégient le dialogue et la coopération entre groupes culturels, d'autres s'ancrent dans des démarches plus revendicatives selon le contexte. Dans ces études de cas, Ariane Le Moing décrit la réalité concrète des milieux communautaires, leurs initiatives, leurs contraintes et leurs marges de manoeuvre. L'ouvrage offre ainsi une lecture claire et documentée des tensions entre politiques publiques, cadres institutionnels et pratiques de terrain. Sans se livrer à un plaidoyer, il rend compte du fonctionnement réel de l'interculturel dans la métropole montréalaise.