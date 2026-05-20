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Nos étoiles polaires Tome 4

Mizuka Yuzuhara

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Eloignées à l'école mais unies dans la vie, ces deux soeurs vont devenir leur bonne étoile respective. Mizuki, qui était victime de brimades, est intégrée dans le groupe d'amies de Hikari grâce à son aide. Cette dernière préfère garder le secret quant à leur situation, mais elles découvrent la vérité lorsque la classe se prépare pour la fête de la culture... Hikari, qui n'arrive pas à dire à ses amies ce qu'elle ressent vraiment, fi nit par s'éloigner d'elles... Une histoire d'amitié lumineuse et sensible portée par le dessin ravissant et enjoué de Mizuka Yuzuhara.

Par Mizuka Yuzuhara
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Mizuka Yuzuhara

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

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Nos étoiles polaires Tome 4

Mizuka Yuzuhara

Paru le 27/05/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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