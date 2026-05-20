Nos étoiles polaires Tome 4

Eloignées à l'école mais unies dans la vie, ces deux soeurs vont devenir leur bonne étoile respective. Mizuki, qui était victime de brimades, est intégrée dans le groupe d'amies de Hikari grâce à son aide. Cette dernière préfère garder le secret quant à leur situation, mais elles découvrent la vérité lorsque la classe se prépare pour la fête de la culture... Hikari, qui n'arrive pas à dire à ses amies ce qu'elle ressent vraiment, fi nit par s'éloigner d'elles... Une histoire d'amitié lumineuse et sensible portée par le dessin ravissant et enjoué de Mizuka Yuzuhara.