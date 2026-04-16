La littérature et son double

Cet ouvrage s'intéresse aux "livres dans les romans" d'Alain Mabanckou, écrivain congolais parmi les plus reconnus de la littérature francophone contemporaine. Dans son oeuvre, les livres fictionnels constituent un fil conducteur essentiel reliant écrivain, lecteur et littérature. A la fois objets, symboles et personnages, ces textes sont un pilier des thématiques centrales de son oeuvre : héritage colonial, identité, altérité, statut de l'écrivain, ou encore position du roman francophone dans l'histoire littéraire mondiale. En définitive, cette étude démontre que le livre fictionnel est un miroir critique du livre réel. Il permet au roman mabanckouien d'interroger ses conditions de production, de circulation et de réception, tout en redéfinissant son identité dans le champ littéraire.