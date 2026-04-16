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La littérature et son double

Julia Galmiche-Essue

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Cet ouvrage s'intéresse aux "livres dans les romans" d'Alain Mabanckou, écrivain congolais parmi les plus reconnus de la littérature francophone contemporaine. Dans son oeuvre, les livres fictionnels constituent un fil conducteur essentiel reliant écrivain, lecteur et littérature. A la fois objets, symboles et personnages, ces textes sont un pilier des thématiques centrales de son oeuvre : héritage colonial, identité, altérité, statut de l'écrivain, ou encore position du roman francophone dans l'histoire littéraire mondiale. En définitive, cette étude démontre que le livre fictionnel est un miroir critique du livre réel. Il permet au roman mabanckouien d'interroger ses conditions de production, de circulation et de réception, tout en redéfinissant son identité dans le champ littéraire.

Par Julia Galmiche-Essue
Chez PU Montréal

|

Auteur

Julia Galmiche-Essue

Editeur

PU Montréal

Genre

Critique Roman

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La littérature et son double

Julia Galmiche-Essue

Paru le 07/05/2026

PU Montréal

25,00 €

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Scannez le code barre 9782760649644
9782760649644
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