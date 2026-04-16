Contrôleur des finances publiques (DGFIP), catégorie B

Ce livre s'adresse aux candidats du concours de contrôleur des finances publiques (cat. B). Outre les informations indispensables sur les modalités du concours et du métier qu'il contient, ce manuel permet de préparer efficacement : L'EPREUVE DE PRE-ADMISSIBILITE - QCM de français, mathématiques, culture générale et raisonnement logique LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Réponse à des questions et/ou cas pratique à partir d'un dossier composé de documents à caractère économique et financier - Epreuve au choix : - Résolution d'un ou plusieurs problèmes de mathématiques - Résolution d'un ou plusieurs exercices de comptabilité privée - Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques d'éléments d'économie - Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques de bases juridiques - Epreuve facultative de langue étrangère L'EPREUVE D'ADMISSION - Entretien avec le jury Des conseils méthodologiques, de nombreux exercices et des sujets d'annales corrigés récents vous sont proposés en vue d'appréhender au mieux chaque épreuve.