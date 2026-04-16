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Contrôleur des finances publiques (DGFIP), catégorie B

Sylvain Pereira

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Ce livre s'adresse aux candidats du concours de contrôleur des finances publiques (cat. B). Outre les informations indispensables sur les modalités du concours et du métier qu'il contient, ce manuel permet de préparer efficacement : L'EPREUVE DE PRE-ADMISSIBILITE - QCM de français, mathématiques, culture générale et raisonnement logique LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Réponse à des questions et/ou cas pratique à partir d'un dossier composé de documents à caractère économique et financier - Epreuve au choix : - Résolution d'un ou plusieurs problèmes de mathématiques - Résolution d'un ou plusieurs exercices de comptabilité privée - Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques d'éléments d'économie - Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques de bases juridiques - Epreuve facultative de langue étrangère L'EPREUVE D'ADMISSION - Entretien avec le jury Des conseils méthodologiques, de nombreux exercices et des sujets d'annales corrigés récents vous sont proposés en vue d'appréhender au mieux chaque épreuve.

Par Sylvain Pereira
Chez Studyrama

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Auteur

Sylvain Pereira

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Contrôleur des finances publiques (DGFIP), catégorie B

Sylvain Pereira

Paru le 23/04/2026

320 pages

Studyrama

21,90 €

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