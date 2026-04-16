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#Roman francophone

La Mare au Diable

George Sand

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Jeune veuf, Germain entend se remarier. Il entreprend alors un long trajet à travers les bois pour se rendre dans le village voisin et rencontrer une nouvelle épouse. A ses côtés cheminent son fils Petit-Pierre et Marie, la douce et belle bergère. Mais un brouillard épais égare les voyageurs et les oblige à s'arrêter pour la nuit au bord d'une mare étrange, qui miroite sous la lune blafarde. Quel mystérieux envoûtement les y a conduits ? Quel charme puissant les y ramène chaque fois qu'ils tentent de s'en éloigner ? Dans ce court roman, George Sand nous plonge dans la société paysanne du Berry, avec ses coutumes et ses rites. La campagne devient le terreau du fantastique, et la forêt, un personnage à part entière. - Objet d'étude : La fiction pour interroger le réel- Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre- Prolongement : Vers le brevetClasse de 4e.

Par George Sand
Chez Editions du Patrimoine Centre des monuments nationaux

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Auteur

George Sand

Editeur

Editions du Patrimoine Centre des monuments nationaux

Genre

Littérature française

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La Mare au Diable

George Sand

Paru le 16/04/2026

152 pages

Editions du Patrimoine Centre des monuments nationaux

19,90 €

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Scannez le code barre 9782757711163
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