Les Grands Personnages de l'histoire

De Jules César à de Gaulle, découvrez ceux qui ont changé le monde ! A travers les siècles, certains hommes et femmes ont marqué leur époque au point de changer le cours de l'Histoire. Ce livre vous invite à un voyage fascinant, de l'Empire mongol à la France contemporaine, en passant par les moments clés qui ont forgé notre monde. De Jules César, conquérant et homme d'état dont les réformes et l'ascension fulgurante jusqu'à la dictature ont marqué l'histoire de Rome, à Charles de Gaulle, fi gure emblématique de la Résistance et de la Ve République, découvrez 32 personnalités hors du commun. Charlemagne, premier empereur depuis l'Empire romain, Jeanne d'Arc, héroïne symbole de courage, Talleyrand qui a remodelé l'Europe du XIXe siècle, Jean Jaurès, ardent défenseur de la paix, Atatürk, réformateur de la Turquie ou encore Franklin D. Roosevelt, qui a redonné espoir au peuple américain avec sa politique du New Deal : chacun d'eux incarne une page essentielle de notre Histoire. Ce livre n'est pas seulement une galerie de portraits : c'est une invitation à comprendre comment ces destins exceptionnels ont façonné notre monde, et pourquoi leurs idées et leurs combats résonnent encore aujourd'hui. Un ouvrage richement illustré, accessible et captivant, pour tous ceux qui veulent plonger dans la vie de femmes et d'hommes hors du commun, entre anecdotes surprenantes et moments clés qui ont façonné notre Histoire pendant près de 2000 ans.