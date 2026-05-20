Comment s'évade-t-on de la prison la mieux gardée du IIIe Reich ? Allemagne, 1939. Gérard Bonaventure, pilote français engagé dans la Royal Air Force est capturé par les nazis. Connu pour s'être échappé de plusieurs camps de prisonniers, il est transféré cette fois vers un lieu dont personne ne s'évade : Colditz. Les nazis ont fait de ce château une prison inviolable ! Mais pour Bonaventure, la guerre ne s'arrête pas là. Il garde une mission en tête : voler de nouveau. Dans ce bastion perché sur un précipice, il va découvrir un monde à part : un lieu où l'honneur, la ruse et la volonté de s'évader deviennent les seules armes face à l'ennemi... Car dès son arrivée, le lieutenant Wagner lui lance un défi : tenter de s'échapper tandis que lui fera tout pour l'en empêcher. La joute mentale, entre stratégie, humour, tension et fraternité, ne fait que commencer. A Colditz, les nationalités se croisent. Quand Bonaventure rencontre le capitaine Fournier et le groupe des Français, l'ingéniosité de cette équipe va mettre à l'épreuve la réputation de Colditz. Ensemble, ils vont élaborer des plans à peine croyables, du plus burlesque - se déguiser en " dame allemande " - au plus spectaculaire : creuser un tunnel de quatre-vingt-quatre mètres de long ! Si nombre de tentatives se soldent par des échecs, l'énergie que mettront ces hommes à retrouver la liberté est un exploit. Car au fond, Colditz n'est pas qu'une prison : c'est un théâtre de résistance où chaque tentative d'évasion devient un acte de guerre. Après Les Zazous et Le Premier Dumas, Salva Rubio signe une partie d'échecs grandeur nature au coeur de la Seconde Guerre mondiale. D'après une histoire vraie, ce grand récit d'évasion version Prison Break qui mêle action, suspense et psychologie, nous raconte les incroyables aventures d'un groupe de prisonniers à travers une riche galerie de personnages qui prend vie sous le trait expressif et réaliste d'Alejandro Gonzalez.