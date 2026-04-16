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Le citron, ses vertus et ses bienfaits

Gager, Laura Gager

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Le citron, ou plutôt les citrons, puisqu'il en existe de très nombreuses variétés, sont très connus pour la forte teneur de leur jus en vitamine C. C'est ainsi qu'on en faisait consommer aux marins du temps de la marine à voile pour lutter contre le scorbut lors des longues traversées. Aujourd'hui, on découvre bien d'autres bienfaits et vertus à cet agrume tant pour la santé que pour ses usages domestiques. Laura Gager vous livre dans ces pages des dizaines d'astuces pour utiliser au mieux le citron et tous ses composés

Par Gager, Laura Gager
Chez Editions Gisserot

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Auteur

Gager, Laura Gager

Editeur

Editions Gisserot

Genre

Diététiques

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Le citron, ses vertus et ses bienfaits

Gager, Laura Gager

Paru le 16/04/2026

128 pages

Editions Gisserot

6,00 €

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