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Ella Fitzgerald

Jean-Pierre Jackson

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Si l'on reconnaît, après quelques notes à peine, la pureté du timbre et la liberté du phrasé d'Ella Fitzgerald, que sait-on vraiment de la vie et du parcours de cette interprète légendaire ? S'appuyant sur de nombreuses archives et sur l'écoute attentive et experte de son répertoire, Jean-Pierre Jackson livre ici le portrait d'une icône majeure du XXe siècle, dont la voix a profondément marqué l'histoire du jazz et de la musique populaire. De son enfance précaire dans la banlieue ouvrière de Yonkers à son ascension sur les plus grandes scènes internationales, l'auteur retrace un parcours exceptionnel, jalonné de rencontres décisives, de ses débuts aux côtés de Chick Webb, qui la révèle adolescente, à ses duos avec Louis Armstrong, dans une Amérique marquée par la ségrégation raciale. A la fois récit incarné et ouvrage de référence, cette biographie restitue avec précision la trajectoire d'une artiste et éclaire les ressorts d'un succès exceptionnel, ainsi que l'héritage de la First Lady of Song.

Par Jean-Pierre Jackson
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Jean-Pierre Jackson

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

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Ella Fitzgerald

Jean-Pierre Jackson

Paru le 20/05/2026

192 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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