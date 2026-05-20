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Acrylique 101 techniques pour apprendre et progresser

Dessain et Tolra, Xxx

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Acrylique 101 techniques pour apprendre et progresser Conçu par une équipe d'artistes professionnels, cet ouvrage clair et richement illustré vous permettra d'apprendre tout en pratiquant. Artistes débutants ou plus confirmés, vous trouverez tous les fondamentaux pour maîtriser l'art de la peinture acrylique. Le matériel, les types de couleurs, les différentes techniques et effets graphiques... toutes les thématiques essentielles sont abordées dans ce livre. Chaque technique est expliquée de façon simple et concise et s 'appuie sur des exercices pour pratiquer et progresser étape par étape. Le niveau de difficulté (débutant à expérimenté) est toujours indiqué. En art, la pratique passe avant la théorie : un véritable artiste ne cesse jamais de découvrir et d'apprendre !

Par Dessain et Tolra, Xxx
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Dessain et Tolra, Xxx

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Acrylique

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Acrylique 101 techniques pour apprendre et progresser

Dessain et Tolra, Xxx

Paru le 27/05/2026

144 pages

Dessain et Tolra

16,99 €

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Scannez le code barre 9782295017857
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