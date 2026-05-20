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Parcours commando

Marius

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"Je suis un homme d'honneur qui sait que la vie peut basculer en une fraction de seconde. Je suis le bon copain sur qui l'on peut compter. Je suis celui qui trouve que la chose la plus précieuse, celle qui n'a pas de prix, c'est l'humain. Je suis celui qui a un passé riche et lourd à porter. J'ai des valeurs simples qui me guident au quotidien, comme la fraternité, l'honnêteté, l'engagement, la loyauté, la sincérité, la spontanéité, l'authenticité. Je crois beaucoup aux valeurs du groupe et à la respiration collective. Je sais que l'on est meilleur à plusieurs. Je ne suis pas un héros. Je suis finalement un type normal, presque un Monsieur Tout-le-Monde. Je suis Marius". Après une enfance difficile, Alain devance son appel et s'engage dans la marine. L'armée sera pour lui une révélation et lui permettra de se réaliser pleinement, jusqu'à son intégration dans l'unité Montfort des commandos marine, où il a servi durant vingt-deux ans. Dans ce livre, il revient sur son parcours et certaines des grandes opérations qui l'ont marqué. Plus qu'un récit autobiographique, ceci est l'histoire extraordinaire d'un homme qui a su combattre ses démons intérieurs pour aller "chercher la foi" et vivre un destin hors du commun.

Par Marius
Chez J'ai lu

|

Auteur

Marius

Editeur

J'ai lu

Genre

Histoire militaire

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Parcours commando

Marius

Paru le 20/05/2026

448 pages

J'ai lu

9,90 €

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Scannez le code barre 9782290432464
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