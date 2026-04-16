Maroc, le défi de la puissance

Un éclairage essentiel pour comprendre les défis contemporains du Maroc Depuis son indépendance en 1955, le Maroc ne s'est pas contenté d'être spectateur de l'histoire. Du palais royal au village le plus reculé en passant par les usines et les salles de marchés, le Royaume a dessiné une trajectoire de développement singulière, refusant les révolutions de façade comme les immobilismes rassurants. Cet ouvrage retrace la construction patiente de l'Etat, les années de doute, l'apprentissage de l'économie mondialisée, l'avènement de Mohammed VI, l'accélération industrielle, les tensions sociales, les réussites et les impasses. Ni idéalisé ni caricaturé, c'est un pays contrasté qui apparaît ic i, à la fois puissant et vulnérable, ambitieux et prudent. Dans un monde en recomposition - géopolitique, énergétique, technologique, économique... - les puissances émergentes jouent une partition dont les gains sont à la mesure des risques. Cet ouvrage pose une question simple : le Maroc peut-il transformer cette longue marche commencée en 1955 en véritable puissance durable ?