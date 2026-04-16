Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Maroc, le défi de la puissance

Abdelmalek Alaoui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un éclairage essentiel pour comprendre les défis contemporains du Maroc Depuis son indépendance en 1955, le Maroc ne s'est pas contenté d'être spectateur de l'histoire. Du palais royal au village le plus reculé en passant par les usines et les salles de marchés, le Royaume a dessiné une trajectoire de développement singulière, refusant les révolutions de façade comme les immobilismes rassurants. Cet ouvrage retrace la construction patiente de l'Etat, les années de doute, l'apprentissage de l'économie mondialisée, l'avènement de Mohammed VI, l'accélération industrielle, les tensions sociales, les réussites et les impasses. Ni idéalisé ni caricaturé, c'est un pays contrasté qui apparaît ic i, à la fois puissant et vulnérable, ambitieux et prudent. Dans un monde en recomposition - géopolitique, énergétique, technologique, économique... - les puissances émergentes jouent une partition dont les gains sont à la mesure des risques. Cet ouvrage pose une question simple : le Maroc peut-il transformer cette longue marche commencée en 1955 en véritable puissance durable ?

Par Abdelmalek Alaoui
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Abdelmalek Alaoui

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Maroc

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maroc, le défi de la puissance par Abdelmalek Alaoui

Commenter ce livre

 

Maroc, le défi de la puissance

Abdelmalek Alaoui

Paru le 16/04/2026

240 pages

Le Cherche Midi

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749185682
9782749185682
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.