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Black-out

Stanislas de Remur, Cédric Mermilliod

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Pour une souveraineté numérique européenne. Un matin la France se réveille en plein black-out numérique. A travers une douzaine de cas qui vont du médecin au patron d'entreprise, du patron de PME au maire d'une ville moyenne, on permet au lecteur de réaliser à quel point notre vie quotidienne est dépendante de l'accès aux réseaux américains. Après ce constant accablant, les auteurs s'interrogent sur les solutions existantes, potentielles et envisageables pour mettre en place une continuité des services. Avec en fond une réflexion sur l'importance de créer notre indépendance numérique.

Par Stanislas de Remur, Cédric Mermilliod
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Stanislas de Remur, Cédric Mermilliod

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Actualité médiatique France

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Black-out

Stanislas de Remur, Cédric Mermilliod

Paru le 23/04/2026

160 pages

Le Cherche Midi

19,00 €

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