Portraits de Villes est une collection de livres photographiques où une carte blanche est donnée à un(e) artiste pour illustrer la ville de son choix. C'est une invitation à parcourir les rues, à saisir les lumières, à écouter les murmures d'une ville à travers l'oeil de celui ou celle qui l'habite et l'interprète. Chaque livre est un voyage, guidé par le regard singulier de l'artiste, qui tisse un dialogue intime entre lui et la cité. Ici, c'est Felipe Oliveira Baptista qui porte son regard sur Lisbonne. Naître dans une ville, y grandir, s'en faire une alliée et en partir. Sans cesse y revenir. L'emprunte de ses couleurs, de ses formes, de sa lumière et de ses gens est ancrée à jamais. Pour Felipe Oliveira Baptista, cette ville c'est Lisboa. Cité à la dualité sans équivoque, la capitale s'enracine entre l'ancien et le nouveau tout en conservant ce que Felipe nomme "la poésie de la sobriété portugaise".