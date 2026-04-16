Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Lisbonne

Felipe Oliveira Baptista

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Portraits de Villes est une collection de livres photographiques où une carte blanche est donnée à un(e) artiste pour illustrer la ville de son choix. C'est une invitation à parcourir les rues, à saisir les lumières, à écouter les murmures d'une ville à travers l'oeil de celui ou celle qui l'habite et l'interprète. Chaque livre est un voyage, guidé par le regard singulier de l'artiste, qui tisse un dialogue intime entre lui et la cité. Ici, c'est Felipe Oliveira Baptista qui porte son regard sur Lisbonne. Naître dans une ville, y grandir, s'en faire une alliée et en partir. Sans cesse y revenir. L'emprunte de ses couleurs, de ses formes, de sa lumière et de ses gens est ancrée à jamais. Pour Felipe Oliveira Baptista, cette ville c'est Lisboa. Cité à la dualité sans équivoque, la capitale s'enracine entre l'ancien et le nouveau tout en conservant ce que Felipe nomme "la poésie de la sobriété portugaise".

Par Felipe Oliveira Baptista
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Felipe Oliveira Baptista

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Europe

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé

Retrouver tous les articles sur Lisbonne par Felipe Oliveira Baptista

Commenter ce livre

 

Lisbonne

Felipe Oliveira Baptista

Paru le 16/04/2026

64 pages

Gallimard Loisirs

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782742469857
9782742469857
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.