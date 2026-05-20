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#Roman francophone

L'altitude de l'espoir

Julien Vedani, Laurence Germain

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"Ma raison de vivre ne sera jamais à mobilité réduite ! " A 22 ans, Julien Vedani perd son père. Quelques années plus tard, un nouveau choc : une sclérose en plaques primaire progressive lui est diagnostiquée. Face à la maladie qui entache inexorablement son autonomie, ce "héros ordinaire" refuse l'immobilisme. Son défi ? Gravir le Kilimandjaro, le toit de l'Afrique, à l'aide d'un exosquelette. Plus qu'un témoignage relatant un exploit sportif, L'altitude de l'espoir est une immersion dans le sillage d'un homme qui transforme sa fragilité en hymne à la résilience. Entre chutes et souffle court, Julien nous livre des mots d'une honnêteté brute sur le handicap, le deuil et la puissance de l'amitié. Un voyage initiatique bouleversant qui nous rappelle que l'espoir culmine toujours plus haut que la douleur. Avec L'altitude de l'espoir, coécrit avec Laure Germain, Julien Vedani signe son premier livre.

Par Julien Vedani, Laurence Germain
Chez Editions du Rocher

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Auteur

Julien Vedani, Laurence Germain

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Littérature française

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L'altitude de l'espoir

Julien Vedani, Laurence Germain

Paru le 20/05/2026

180 pages

Editions du Rocher

19,90 €

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Scannez le code barre 9782268113388
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