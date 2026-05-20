"Ma raison de vivre ne sera jamais à mobilité réduite ! " A 22 ans, Julien Vedani perd son père. Quelques années plus tard, un nouveau choc : une sclérose en plaques primaire progressive lui est diagnostiquée. Face à la maladie qui entache inexorablement son autonomie, ce "héros ordinaire" refuse l'immobilisme. Son défi ? Gravir le Kilimandjaro, le toit de l'Afrique, à l'aide d'un exosquelette. Plus qu'un témoignage relatant un exploit sportif, L'altitude de l'espoir est une immersion dans le sillage d'un homme qui transforme sa fragilité en hymne à la résilience. Entre chutes et souffle court, Julien nous livre des mots d'une honnêteté brute sur le handicap, le deuil et la puissance de l'amitié. Un voyage initiatique bouleversant qui nous rappelle que l'espoir culmine toujours plus haut que la douleur. Avec L'altitude de l'espoir, coécrit avec Laure Germain, Julien Vedani signe son premier livre.