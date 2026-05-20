" Nous avançons ainsi sur la surface tranchante du temps - au bord d'une falaise transparente qui se renouvelle de seconde en seconde. Nous posons un pied sur l'extrémité dangereuse de la durée vécue et avançons machinalement l'autre pied dans le vide. Non que nous soyons particulièrement courageux, mais nous n'avons pas le choix. En ce moment même, je ressens cette menace. Je me hasarde dans un livre que je n'ai pas encore écrit, dans un temps que je n'ai pas encore vécu. " A la faveur d'un séjour à l'étranger, Han Kang pose sur une feuille quelques mots, tous liés au mot " blanc " . Le blanc d'une couverture pour bébé, le blanc du sel ou de la neige, le blanc de la Lune et celui du magnolia. Un voyage dans un paysage de neige et de douceur, vers les sentiments les plus intimes d'une femme face à elle-même. Han Kang a une conscience unique des liens entre le corps et l'âme, les vivants et les morts, et sa prose poétique intense affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine. Anders Olsson, président du comité Nobel. Traduit du coréen par Jeong Eun-Jin et Jacques Batilliot.