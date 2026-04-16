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Mandalas fleurs

Massin, Xxx

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Plus de 40 mandalas floraux pour une méditation créative avec les conseils de Mélodie. colo Découvrez la magie apaisante des mandalas floraux avec cette sélection de plus de 40 symboles. Les motifs floraux, universellement apaisants, invitent à la contemplation et offrent une infinité de possibilités chromatiques. Chaque page propose des niveaux de complexité variés : des compositions simples aux entrelacs sophistiqués, permettant une progression naturelle. Parfait pour tous les âges, pour une pause créative anti-stress.

Par Massin, Xxx
Chez Charles Massin

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Auteur

Massin, Xxx

Editeur

Charles Massin

Genre

Techniques artistiques

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Mandalas fleurs

Massin, Xxx

Paru le 16/04/2026

96 pages

Charles Massin

9,95 €

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Scannez le code barre 9782707214812
9782707214812
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