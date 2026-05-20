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Comanche Trail

Christian Rossi, Rossi Christian

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Après une longue période de bannissement, le guerrier apache Woan peut enfin prendre la route pour retrouver les siens. Mais la malédiction qui pèse sur lui s'est-elle vraiment dissipée ? Rongé par le doute, il fait la rencontre de l'infortunée Petal. Epouse d'un chef comanche, elle a subi une mutilation aussi atroce qu'injuste qui motive la vengeance de ses frères. Embarqué à leurs côtés pour laver l'honneur de la jeune femme, Woan va découvrir la puissance des sentiments et les mystères de la magie...

Par Christian Rossi, Rossi Christian
Chez Casterman

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Auteur

Christian Rossi, Rossi Christian

Editeur

Casterman

Genre

Western

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Comanche Trail

Christian Rossi, Rossi Christian

Paru le 20/05/2026

128 pages

Casterman

30,00 €

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Scannez le code barre 9782203284135
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