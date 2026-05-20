Comanche Trail

Après une longue période de bannissement, le guerrier apache Woan peut enfin prendre la route pour retrouver les siens. Mais la malédiction qui pèse sur lui s'est-elle vraiment dissipée ? Rongé par le doute, il fait la rencontre de l'infortunée Petal. Epouse d'un chef comanche, elle a subi une mutilation aussi atroce qu'injuste qui motive la vengeance de ses frères. Embarqué à leurs côtés pour laver l'honneur de la jeune femme, Woan va découvrir la puissance des sentiments et les mystères de la magie...