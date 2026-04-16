Franchet d'Esperey

A l'issue d'une campagne d'Orient décisive contre la Bulgarie et de l'armistice imposé à l'Empire ottoman, le général Franchet d'Espèrey fait son entrée solennelle dans Constantinople le 8 février 1919. Bien que déterminants pour la fin de la Première Guerre mondiale, les succès de cette campagne demeurent méconnus en France, alors qu'ils valent à Franchet d'Espèrey d'être élevé à la dignité de maréchal de France en 1921. Saint-Cyrien, lieutenant-colonel en 1899, général de division en 1912, général d'armée en 1914-1916, puis du groupe d'armées de l'Est en 1916 et du groupe d'armées du Nord jusqu'en juin 1918, Franchet d'Espèrey prend part aux grands conflits des XIXe-XXe siècles, que ce soit en France, en Europe ou de par le monde (Tunisie, Tonkin, Pékin, Maroc...). A travers l'étude de la carrière de l'un des plus importants militaires français de notre histoire contemporaine, cette biographie nous donne également à comprendre l'évolution de la IIIe République dans un monde en pleine mutation ainsi que les liens parfois complexes qui, en France, unissent politiques et militaires.