Franchet d'Esperey

A l'issue d'une campagne d'Orient décisive contre la Bulgarie et de l'armistice imposé à l'Empire ottoman, le général Franchet d'Espèrey fait son entrée solennelle dans Constantinople le 8 février 1919. Bien que déterminants pour la fin de la Première Guerre mondiale, les succès de cette campagne demeurent méconnus en France, alors qu'ils valent à Franchet d'Espèrey d'être élevé à la dignité de maréchal de France en 1921. Saint-Cyrien, lieutenant-colonel en 1899, général de division en 1912, général d'armée en 1914-1916, puis du groupe d'armées de l'Est en 1916 et du groupe d'armées du Nord jusqu'en juin 1918, Franchet d'Espèrey prend part aux grands conflits des XIXe-XXe siècles, que ce soit en France, en Europe ou de par le monde (Tunisie, Tonkin, Pékin, Maroc...). A travers l'étude de la carrière de l'un des plus importants militaires français de notre histoire contemporaine, cette biographie nous donne également à comprendre l'évolution de la IIIe République dans un monde en pleine mutation ainsi que les liens parfois complexes qui, en France, unissent politiques et militaires.
Par
Refuveille Laurent, Laurent Refuveille Chez
Lemme Edit
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