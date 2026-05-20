Manuel de géographie quantitative

A l'ère du big data et du développement fulgurant des nouvelles technologies, jamais les données spatiales n'ont été si nombreuses et aussi facilement accessibles. Toutefois, leur compréhension et leur mobilisation ne sont pas sans difficulté. Ce manuel a pour objectif d'apporter un cadre rigoureux de lecture et d'analyse des données spatiales, sous toutes leurs formes, dans une démarche de modélisation applicable à tout type de données ou de phénomènes s'exprimant dans l'espace. Après avoir présenté les théories, les concepts et les principales définitions de la géographie quantitative, il propose aux étudiants d'explorer de manière progressive les principales méthodes à connaître - des statistiques spatiales basiques aux techniques de modélisation spatiale les plus avancées. Un ouvrage assorti de plus d'une soixantaine de figures originales en couleurs et de nombreuses applications empruntées à tous les champs de la discipline géographique.