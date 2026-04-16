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Whale Star

Yoonhee Na

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Dans une Corée occupée, Sua doit naviguer à contre-courant pour trouver sa voix. Inspiré du conte de La Petite Sirène en plein Séoul occupé par les Japonais. 1926 : la Corée est sous occupation japonaise. Sua, une jeune servante, voit sa vie basculer lorsqu'elle sauve un militant indépendantiste blessé sur la plage. Très vite, son coeur se met à battre pour cet homme que le destin a mis sur sa route. Mais le danger guette, et Uihyeon doit disparaître sans laisser de trace. Prête à risquer sa vie pour retrouver son amour, Sua se lance alors dans une quête périlleuse.

Par Yoonhee Na
Chez Kotoon

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Auteur

Yoonhee Na

Editeur

Kotoon

Genre

Chungnyun (seinen)

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Whale Star

Yoonhee Na trad. Marion Gilbert

Paru le 16/04/2026

344 pages

Kotoon

17,95 €

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