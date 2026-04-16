Whale Star

Dans une Corée occupée, Sua doit naviguer à contre-courant pour trouver sa voix. Inspiré du conte de La Petite Sirène en plein Séoul occupé par les Japonais. 1926 : la Corée est sous occupation japonaise. Sua, une jeune servante, voit sa vie basculer lorsqu'elle sauve un militant indépendantiste blessé sur la plage. Très vite, son coeur se met à battre pour cet homme que le destin a mis sur sa route. Mais le danger guette, et Uihyeon doit disparaître sans laisser de trace. Prête à risquer sa vie pour retrouver son amour, Sua se lance alors dans une quête périlleuse.