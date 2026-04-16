Naviguer l'existence

Comment surmonter un chagrin accablant ? Comment trouver la force de se lever le matin quand plus rien n'a de sens ? La vie d'Albina, femme libre et productrice de cinéma à succès, bascule à la mort accidentelle de son fils unique. Elle pense alors ne pas s'en remettre. Héritière d'une grande fortune, elle va choisir le partage plutôt que le repli, et sublimer sa douleur grâce à l'action humanitaire. Par sa ténacité, elle deviendra pionnière du micro-don. Elle propose ici quelques bouées auxquelles nous pouvons tou.te.s nous raccrocher dans la nuit. Son courage hors du commun et sa détermination réchauffent le coeur.