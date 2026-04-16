Petit manuel d'élégance masculine

Avec ce guide délicieusement désuet, apprenez à nouer une cravate sans risquer l'étranglement, à choisir un vin sans provoquer d'aigreur d'estomac, à accorder la couleur de vos chaussettes à celle de votre veste et à survivre aux dîners mondains sans transformer votre soirée en tragédie grecque. Eugène Marsan (1882-1936), écrivain, chroniqueur de mode et dandy raffiné, membre du fameux Club des Longues Moustaches, distille ses secrets pour faire de vous un gentleman accompli.
Par
Eugène Marsan, Marsan Eugène Chez
Editions des Lumières
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