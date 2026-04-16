Petit manuel d'élégance masculine

Avec ce guide délicieusement désuet, apprenez à nouer une cravate sans risquer l'étranglement, à choisir un vin sans provoquer d'aigreur d'estomac, à accorder la couleur de vos chaussettes à celle de votre veste et à survivre aux dîners mondains sans transformer votre soirée en tragédie grecque. Eugène Marsan (1882-1936), écrivain, chroniqueur de mode et dandy raffiné, membre du fameux Club des Longues Moustaches, distille ses secrets pour faire de vous un gentleman accompli.