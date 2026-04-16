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Petit manuel d'élégance masculine

Eugène Marsan, Marsan Eugène

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Avec ce guide délicieusement désuet, apprenez à nouer une cravate sans risquer l'étranglement, à choisir un vin sans provoquer d'aigreur d'estomac, à accorder la couleur de vos chaussettes à celle de votre veste et à survivre aux dîners mondains sans transformer votre soirée en tragédie grecque. Eugène Marsan (1882-1936), écrivain, chroniqueur de mode et dandy raffiné, membre du fameux Club des Longues Moustaches, distille ses secrets pour faire de vous un gentleman accompli.

Par Eugène Marsan, Marsan Eugène
Chez Editions des Lumières

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Auteur

Eugène Marsan, Marsan Eugène

Editeur

Editions des Lumières

Genre

Mode

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Petit manuel d'élégance masculine

Eugène Marsan, Marsan Eugène

Paru le 16/04/2026

112 pages

Editions des Lumières

9,50 €

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Scannez le code barre 9782487102453
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