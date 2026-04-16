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U.ARE

Gregory Aimar, Aimar Gregory

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Année 2035. L'intelligence artificielle MAÏA s'est imposée comme une entité divine et totalitaire régnant sur deux milliards d'êtres humains " augmentés " par la science transhumaniste. Dix ans après la mort de son meilleur ami, Nikki a trouvé refuge dans une " biozone ", près de New Francisco, avec d'autres citoyens qui ont fait le choix, face à cette nouvelle forme de dictature, de préserver leur intégrité spirituelle. Entourée de ses deux acolytes, Ana et Noah, Nikki nous livre depuis le futur un témoignage saisissant mêlé de prophéties technologiques, de visions mystiques et de dialogues intérieurs où s'affrontent mémoire, identité et libre arbitre. En questionnant les limites de la technique et la nature de la conscience humaine, U.ARE dénonce l'idolâtrie technologique et propose, par un récit lyrique et spéculatif, une alternative éthique fondée sur l'amour, la résistance intérieure et la transcendance. Dans un contexte où l'IA investit désormais les domaines les plus intimes de notre humanité et où certains experts craignent d'en perdre le contrôle, U.ARE résonne autant comme une mise en garde urgente pour notre avenir, que comme un appel à l'espérance.

Par Gregory Aimar, Aimar Gregory
Chez Les sidérales

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Auteur

Gregory Aimar, Aimar Gregory

Editeur

Les sidérales

Genre

Science-fiction

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U.ARE

Gregory Aimar, Aimar Gregory

Paru le 16/04/2026

180 pages

Les sidérales

16,00 €

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