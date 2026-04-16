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World's End Harem Fantasy Tome 14

Link, Savan

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Découvrez la déclinaison du manga World's end Harem en version dark fantasy ! Une histoire totalement indépendante, mais toujours aussi sexy, et déclinée dans un univers d'elfes, de trolls, gobelins et dragons. Dans un monde attaqué par des légions de démons, Ark, un jeune noble, est amoureux d'Aurelia, la fille du seigneur local. Mais, après avoir été humilié, il apprend que cette dernière a été promise au prince. En échange d'un futur service, Lati, une elfe noire, le transforme alors en être de pure luxure en lui attribuant de grands pouvoirs, pour récupérer sa belle et conquérir le monde.

Par Link, Savan
Chez Delcourt

|

Auteur

Link, Savan

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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World's End Harem Fantasy Tome 14

Link, Savan

Paru le 16/04/2026

196 pages

Delcourt

8,50 €

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Scannez le code barre 9782413087083
9782413087083
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