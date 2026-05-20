Les recettes de nos régions : Bretagne

Cuisinez et savourez 40 spécialités culinaires emblématiques de la région bretonne. De l'entrée au dessert, voyagez au coeur du terroir : Soupe de sarrasin, Galette complète, Kouign patatez, Cotriade, Moules marinières, Rôti de porc au cidre, Crêpes, Far breton, Pain doux bigouden... Découvrez également les différents cidres qui font la fierté de la Bretagne ou qui serait à l'origine du kouign amman grâce aux petites histoires et focus produits racontés par Frédéric Zégierman. Un ouvrage qui ravira les amateurs de cuisine authentique.