343 Sword Squad Tome 3

Alors que le Japon est prêt à sombrer en 1944, une unité aérienne d'élite est constituée pour défendre le territoire. Kanno Naoshi, le "roi des chasseurs" est quant à lui parti pour une mission suicide ! Novembre 1944, au milieu du Pacifique. La guerre fait rage lorsque Genda Minoru, capitaine de la Marine impériale japonaise, crée un régiment aérien réunissant les meilleurs pilotes des quatre coins du pays. Bien décidé à remporter la victoire, il souhaite confier le commandement à Kanno Naoshi, le "roi des chasseurs". Telle fut sa surprise, lorsqu'il apprend que Kanno a reçu l'ordre de partir en attaque spéciale...