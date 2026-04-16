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343 Sword Squad Tome 3

Souichi Sumoto

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Alors que le Japon est prêt à sombrer en 1944, une unité aérienne d'élite est constituée pour défendre le territoire. Kanno Naoshi, le "roi des chasseurs" est quant à lui parti pour une mission suicide ! Novembre 1944, au milieu du Pacifique. La guerre fait rage lorsque Genda Minoru, capitaine de la Marine impériale japonaise, crée un régiment aérien réunissant les meilleurs pilotes des quatre coins du pays. Bien décidé à remporter la victoire, il souhaite confier le commandement à Kanno Naoshi, le "roi des chasseurs". Telle fut sa surprise, lorsqu'il apprend que Kanno a reçu l'ordre de partir en attaque spéciale...

Par Souichi Sumoto
Chez Delcourt

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Auteur

Souichi Sumoto

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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343 Sword Squad Tome 3

Souichi Sumoto trad. Jacques Lalloz

Paru le 16/04/2026

176 pages

Delcourt

8,50 €

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Scannez le code barre 9782413081043
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