Premiers pas en bivouac !

Dormir au bord d'un lac, se réveiller face aux sommets des montagnes, marcher au coeur des plus belles forêts : quoi de plus vibrant ? Dans ce guide, Anna Chrostowski vous donne des conseils clés pour préparer au mieux vos randonnées en bivouac. - Comment organiser son aventure : analyser le parcours, bien repérer où planter son campement, identifier les points d'eau, savoir gérer les imprévus (orage, patous, etc.)... - Quel équipement emporter : sac, tente, chaussures, nourriture... les conseils de l'autrice pour bien les choisir et une check-list pour ne rien oublier ! + 10 itinéraires coups de coeur à découvrir avec leur carte illustrée ! 2, 4 ou 5 jours, choisissez votre randonnée et découvrez les points clés, les lieux d'intérêt ainsi que toutes les informations pratiques. Grâce à ce petit format compact, que vous pouvez emmener partout, partez à l'aventure aussi préparé que déterminé à en prendre plein les yeux !