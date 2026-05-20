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Premiers pas en bivouac !

Anna Chrostowski

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Dormir au bord d'un lac, se réveiller face aux sommets des montagnes, marcher au coeur des plus belles forêts : quoi de plus vibrant ? Dans ce guide, Anna Chrostowski vous donne des conseils clés pour préparer au mieux vos randonnées en bivouac. - Comment organiser son aventure : analyser le parcours, bien repérer où planter son campement, identifier les points d'eau, savoir gérer les imprévus (orage, patous, etc.)... - Quel équipement emporter : sac, tente, chaussures, nourriture... les conseils de l'autrice pour bien les choisir et une check-list pour ne rien oublier ! + 10 itinéraires coups de coeur à découvrir avec leur carte illustrée ! 2, 4 ou 5 jours, choisissez votre randonnée et découvrez les points clés, les lieux d'intérêt ainsi que toutes les informations pratiques. Grâce à ce petit format compact, que vous pouvez emmener partout, partez à l'aventure aussi préparé que déterminé à en prendre plein les yeux !

Par Anna Chrostowski
Chez Larousse

|

Auteur

Anna Chrostowski

Editeur

Larousse

Genre

France et généralités

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Premiers pas en bivouac !

Anna Chrostowski

Paru le 20/05/2026

192 pages

Larousse

14,99 €

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